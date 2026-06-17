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Мейрам Баймуханов создаст памятник героям СВО в Екатеринбурге

Автор памятника Алексею Балабанову создаст монумент героям СВО.

Источник: Комсомольская правда

Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову Мейрам Баймуханов создаст монумент, посвященный специальной военной операции. О создании еще одного памятника «КП-Екатеринбург» рассказал скульптор. С его слов, сейчас он занимается лепкой метровой модели будущего памятника.

— Переход — стена, с одной стороны — олицетворение нашего мира. С другой стороны разбитый бетон, с выбоинами от пуль и снарядов — это олицетворение войны. И солдат, для кого-то приходящий, для кого-то уходящий, кстати, без оружия, но в полной боевой раскладке, — рассказал о будущем памятнике Мейрам Баймуханов.