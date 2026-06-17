Мейрам Баймуханов создаст памятник героям СВО в Екатеринбурге

— Переход — стена, с одной стороны — олицетворение нашего мира. С другой стороны разбитый бетон, с выбоинами от пуль и снарядов — это олицетворение войны. И солдат, для кого-то приходящий, для кого-то уходящий, кстати, без оружия, но в полной боевой раскладке, — рассказал о будущем памятнике Мейрам Баймуханов.