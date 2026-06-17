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В Ростове-на-Дону нашли тело новорожденного в мусорном баке

В Ростове-на-Дону нашли тело новорожденного в мусорном баке около жилого дома.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости. Тело новорожденного обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.

«В следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону… поступило сообщение об обнаружении 16 июня 2026 года в мусорном баке, расположенном вблизи жилого многоквартирного дома, тела новорожденного ребенка, без следов насильственной смерти», — сказал он.

Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту», — добавили в надзорном ведомстве.