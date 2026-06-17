В Красноярске впервые пройдут «Ушастые старты» для собак и их хозяев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже в эту субботу, 20 июня, красноярцев приглашают на необычные мохнатые и хвостатые забеги.
Большой праздник состоится в парке «Покровский» с 12:00 до 15:00 и объединит владельцев собак со своими питомцами, специалистов в области кинологии и ветеринарии, волонтеров и всех любителей животных.
Организаторы «Ушастых стартов» — уже традиционный для края тандем — ветеринарная сеть «Ушки на макушке» АО «Губернские аптеки» и «Комсомольская правда» при поддержке Красноярской краевой федерации кинологического спорта и парка «Покровский».
На старт выйдут порядка 50 хвостиков, в том числе пять питомцев, которых приняли в семьи из приютов. Участниками станут представители 27 пород — от йоркширских терьеров, корги и пуделей до лабрадоров, малинуа, аусси, самоедов и хаски.
Центральными событиями праздника станут забег хозяев с собаками на дистанцию 200 метров и полоса препятствий «Вместе веселее». Все участники получат памятные медали и подарки от ветеринарных аптек «Ушки на макушке», а победители каждого забега вручат дипломы.
Кроме того, организаторы определят лучших в номинациях «Оранжевое настроение», «Пес-стиляга» и «Приз симпатий — самые длинные ушки на макушке».
Особое внимание уделят просветительской программе, которую подготовила ветеринарная сеть «Ушки на макушке». Гости смогут получить бесплатные консультации ветеринарного врача-диетолога, кинолога, зоопсихолога и грумера по вопросам здоровья, питания, воспитания и ухода за питомцами.
Для семей с детьми библиотеки имени Гайдара, Черкасова и Маршака проведут викторины, мастер-классы, игры и творческие занятия. Центр «Юннаты» организует уголок с декоративными животными, а на территории парка будут работать фотозоны.
Еще для ребятишек состоится интерактивное выступление Красноярской краевой федерации кинологического спорта. Их пушистых воспитанников можно погладить и покормить.
Отдельный блок программы посвящен служебным и специально обученным собакам. На площадке «Собачья работа» гостей познакомят с собаками МЧС, полиции, собаками-проводниками Красноярского краевого клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор», а также с питомцами будущих кинологов — студентов Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса.
Другая площадка — клуба владельцев собак-проводников, где можно познакомиться с немецкими овчарками Оджи и Дункелем, а также лабрадорами Черри и Юстом, Хвостики покажут, как они умеют танцевать и обниматься. Также пройдет мастер-класс «Лапки добра», а для детей подготовят специальные раскраски с собаками-проводниками.
К участию присоединится и приют «Ковчег надежды». Гости смогут познакомиться с его подопечными и передать помощь животным. Приют принимает сухие и влажные корма, поводки, ошейники, шлейки, игрушки, лакомства, а также рис и гречку.
Организаторы отмечают, что «Ушастые старты» — это не спортивные соревнования в привычном понимании, а семейный праздник о дружбе человека и собаки, ответственном отношении к животным и культуре содержания питомцев в городе.
Добавим, для гостей рекомендован оранжевый дресс-код, а четвероногих участников просят приводить на коротком поводке. К участию допускаются только дружелюбные собаки, комфортно чувствующие себя в компании людей и других животных.
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