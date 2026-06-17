В Красноярске впервые пройдут «Ушастые старты» для собак и их хозяев

Другая площадка — клуба владельцев собак-проводников, где можно познакомиться с немецкими овчарками Оджи и Дункелем, а также лабрадорами Черри и Юстом, Хвостики покажут, как они умеют танцевать и обниматься. Также пройдет мастер-класс «Лапки добра», а для детей подготовят специальные раскраски с собаками-проводниками.