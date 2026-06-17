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В Центральном районе Красноярска цветами украсят более 500 объектов

В Центральном районе Красноярска продолжается сезонное цветочное оформление улиц. В этом году цветочные композиции планируют разместить у 561 объекта.

В Центральном районе Красноярска продолжается сезонное цветочное оформление улиц. В этом году цветочные композиции планируют разместить у 561 объекта. Об этом сообщили в администрации района.

Из-за холодной весны начало работ пришлось сдвинуть. Сейчас оформлено около 20% от запланированных объектов, однако в ближайшие недели цветы должны появиться у большинства участников. Одними из первых к украшению района традиционно подключились владельцы кафе, ресторанов и кофеен. Они размещают цветы на подоконниках, в напольных вазонах, оформляют живыми растениями летние веранды и зоны уличных столиков.

Также в сезонном оформлении участвуют некоммерческие и общественные организации. Собственникам и арендаторам заранее направили рекомендации по выбору растений и вариантам оформления. Пополнить цветочный ассортимент помогают садоводы, участвующие в выставке продаже «Цветочная симфония». Часть из них передает растения безвозмездно.

«Хочу поблагодарить предпринимателей и организации, которые уже успели украсить свои объекты. Цветы это простой, но очень действенный способ сделать наш район живым и уютным», отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.