В Центральном районе Красноярска цветами украсят более 500 объектов

В Центральном районе Красноярска продолжается сезонное цветочное оформление улиц. В этом году цветочные композиции планируют разместить у 561 объекта. Об этом сообщили в администрации района.
Из-за холодной весны начало работ пришлось сдвинуть. Сейчас оформлено около 20% от запланированных объектов, однако в ближайшие недели цветы должны появиться у большинства участников. Одними из первых к украшению района традиционно подключились владельцы кафе, ресторанов и кофеен. Они размещают цветы на подоконниках, в напольных вазонах, оформляют живыми растениями летние веранды и зоны уличных столиков.
Также в сезонном оформлении участвуют некоммерческие и общественные организации. Собственникам и арендаторам заранее направили рекомендации по выбору растений и вариантам оформления. Пополнить цветочный ассортимент помогают садоводы, участвующие в выставке продаже «Цветочная симфония». Часть из них передает растения безвозмездно.
«Хочу поблагодарить предпринимателей и организации, которые уже успели украсить свои объекты. Цветы это простой, но очень действенный способ сделать наш район живым и уютным», отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.