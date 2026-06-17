В Центральном районе Красноярска цветами украсят более 500 объектов

Из-за холодной весны начало работ пришлось сдвинуть. Сейчас оформлено около 20% от запланированных объектов, однако в ближайшие недели цветы должны появиться у большинства участников. Одними из первых к украшению района традиционно подключились владельцы кафе, ресторанов и кофеен. Они размещают цветы на подоконниках, в напольных вазонах, оформляют живыми растениями летние веранды и зоны уличных столиков.