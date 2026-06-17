В донском Главке МВД назначен новый начальник отдела дознания

Пресс‑служба Главного управления МВД по Ростовской области сообщает о назначении полковника полиции Алексея Сидорова на должность начальника отдела организации дознания.
Алексей Сидоров служит в органах внутренних дел более 25 лет. Его профессиональный путь начался с должности дознавателя в Ростове‑на‑Дону. В течение почти 20 лет он возглавлял отдел дознания в одном из городских подразделений.
За заслуги в службе полковник Сидоров награждён государственными и ведомственными наградами. Помимо практической деятельности, он ведёт научно‑педагогическую работу: имеет учёное звание и занимает должность доцента на кафедре уголовного права и уголовного процесса местного университета.
Руководство Главного управления выразило уверенность в том, что новый руководитель отдела успешно справится с поставленными задачами и обеспечит высокий уровень профессиональной работы подразделения.