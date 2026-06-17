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В донском Главке МВД назначен новый начальник отдела дознания

Им стал полковник полиции Алексей Сидоров, который служит в органах уже более 25 лет.

Пресс‑служба Главного управления МВД по Ростовской области сообщает о назначении полковника полиции Алексея Сидорова на должность начальника отдела организации дознания.

Алексей Сидоров служит в органах внутренних дел более 25 лет. Его профессиональный путь начался с должности дознавателя в Ростове‑на‑Дону. В течение почти 20 лет он возглавлял отдел дознания в одном из городских подразделений.

За заслуги в службе полковник Сидоров награждён государственными и ведомственными наградами. Помимо практической деятельности, он ведёт научно‑педагогическую работу: имеет учёное звание и занимает должность доцента на кафедре уголовного права и уголовного процесса местного университета.

Руководство Главного управления выразило уверенность в том, что новый руководитель отдела успешно справится с поставленными задачами и обеспечит высокий уровень профессиональной работы подразделения.