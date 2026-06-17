Спрос на мягкий творог в Калининграде вырос на 55% за год

Одним из драйверов роста стал мягкий творог в баночке. В Калининграде спрос на него вырос на 55% год к году. Для сравнения: в Перми — на 229%, в Челябинске — на 202%, в Липецке — на 200%. В среднем по России этот показатель увеличился на 60%, отметили в компании «Логика молока».