Спрос на мягкий творог в Калининграде вырос на 55% за год

Калининградцы всё активнее включают в рацион высокобелковые продукты. В первом квартале 2026 года жители города приобрели 73 тонны такой продукции. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Одним из драйверов роста стал мягкий творог в баночке. В Калининграде спрос на него вырос на 55% год к году. Для сравнения: в Перми — на 229%, в Челябинске — на 202%, в Липецке — на 200%. В среднем по России этот показатель увеличился на 60%, отметили в компании «Логика молока».
Не отстаёт и прессованный творог. В Калининграде его покупают на 14% чаще, чем в прошлом году. Лидеры роста — Липецк (+88%), Уфа (+69%) и Челябинск (+63%). По стране в целом спрос на прессованный творог вырос на 16%.
Греческий йогурт показал ещё более впечатляющую динамику. В Калининграде его продажи взлетели на 92%. Это второй результат среди всех городов, участвовавших в исследовании. Первое место у Волгограда (+133%), третье — у Самары (+87%). По России в целом продажи греческого йогурта выросли на 38%.
В компании «Логика молока», которая проводила анализ, отметили, что калининградцы всё чаще выбирают продукты с высоким содержанием белка. Это соответствует общероссийскому тренду на здоровое питание. По объёму потребления высокобелковой продукции Калининград занял 20-е место среди исследуемых городов. Лидеры — Москва (1292 тонны), Санкт-Петербург (856 тонн) и Новосибирск (430 тонн).