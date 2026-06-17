Холодную воду отключат на красноярской Взлетке 18 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Коммунальщики предупреждают о временном отключении холодного водоснабжения на Взлетке. Воды не будет несколько часов 18 июня из-за подключения нового дома к сетям.
С 10:00 до 20:00 часов для технологического присоединения к городской системе питьевого водоснабжения строящегося жилого комплекса воду временно отключат в четырех домах (ул. Взлетная, 24, 30, 34, 36) и три административных зданиях (ул. Весны, 1; ул. Молокова, 37, 37а). Застройщик будет устанавливать задвижки и врезать водопровод к новостройке на ул. Взлётная. К жилым домам 18 июня питьевую воду будут подвозить два раза по графику.
«В этом году мы обеспечим холодной водой и услугами канализации около 50 новых объектов жилищного, социального и промышленного строительства, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — Также планируется подать дополнительный объем водоснабжения на новые территории Красноярска. Заявки об увеличении подключенной нагрузки от сетевых компаний, обслуживающих водопроводные сети в Солонцах, Березовке и Новалэнде, уже находятся в работе».
Напомним, что этим летом КрасКом выполняет подготовку к зиме четырех водозаборов, в контур которых входят Советский, Центральный, Свердловский и частично Кировский районы, без традиционных масштабных отключений холодной воды. В связи с этим, для техприсоединения новостроек потребуются локальные кратковременные ограничения водоснабжения.