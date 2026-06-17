Холодную воду отключат на красноярской Взлетке 18 июня

С 10:00 до 20:00 часов для технологического присоединения к городской системе питьевого водоснабжения строящегося жилого комплекса воду временно отключат в четырех домах (ул. Взлетная, 24, 30, 34, 36) и три административных зданиях (ул. Весны, 1; ул. Молокова, 37, 37а). Застройщик будет устанавливать задвижки и врезать водопровод к новостройке на ул. Взлётная. К жилым домам 18 июня питьевую воду будут подвозить два раза по графику.