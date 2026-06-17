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В Кежемском округе 16-летний подросток устроил погоню с полицией

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кежемском округе полицейские остановили 16-летнего подростка, который ехал по дорогам Кодинска на автомобиле без номеров и пытался скрыться от экипажа ДПС.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кежемском округе полицейские остановили 16-летнего подростка, который ехал по дорогам Кодинска на автомобиле без номеров и пытался скрыться от экипажа ДПС.

Информация о машине, которая на высокой скорости передвигалась по городу, поступила в дежурную часть ОМВД России «Кежемское» от службы 112. Ориентировку передали наружным нарядам.

На автодороге Кодинск — Седаново сотрудники ДПС заметили синий ВАЗ без государственных регистрационных знаков. За рулем находился несовершеннолетний, в салоне были еще трое подростков.

Водитель проигнорировал требование об остановке. Полицейские включили спецсигналы и начали преследование. По данным МВД, подросток пытался уйти от патрульного автомобиля около 15 минут, но затем остановился.

На 16-летнего водителя составили административные материалы, в том числе за управление автомобилем без права вождения и отказ выполнить требование полиции об остановке. Машину поместили на спецстоянку.