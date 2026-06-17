В городе Макарове на Сахалине начался второй этап благоустройства аллеи

На территории специалисты уже демонтировали старое покрытие, оборудование и коммуникации. Теперь им предстоит уложить резиновую крошку на детской площадке и асфальт, обустроить пешеходные дорожки с тактильными указателями, установить систему видеонаблюдения, новые игровые комплексы, перголы и стелу, а также высадить растения. Работы проводят на участке от улицы Школьной до 50 лет ВЛКСМ.