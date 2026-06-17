В Кабардино-Балкарии открыли гостиничный комплекс «Идарей»

Гостиничный комплекс «Идарей» открыли вблизи термальных источников Аушигер в Кабардино-Балкарии при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов и туризма республики.
Для создания нового места отдыха собственник получил субсидию, на средства которой удалось построить коттеджи различной вместимости. Также там есть бассейн и детский развлекательный комплекс.
«Гостям доступны благоустроенная территория, современные условия размещения и удобное расположение рядом с популярными туристическими маршрутами и природными достопримечательностями региона», — отметили в ведомстве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.