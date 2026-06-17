Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коллектив нижегородского «Гидромаша» удостоили награды по указу президента РФ

Работники получили орден «За доблестный труд».

Источник: Живем в Нижнем

Коллектив Нижегородского акционерного общества «Гидромаш» им. В. И. Лузянина получил орден «За доблестный труд» по мартовскому указу президента России Владимира Путина.

Награждение состоялось в усадьбе Рукавишниковых 16 июня. Владимир Путин оценил вклад предприятия в развитие авиапромышленности. Орден гендиректору «Гидромаша» Александру Лузянину лично вручил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Ранее мы писали, что президент РФ присвоил почетное звание главврачу Нижегородского онкоцентра Наталье Белоглазовой за заслуги в области здравоохранения.