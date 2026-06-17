Коллектив нижегородского «Гидромаша» удостоили награды по указу президента РФ

Коллектив Нижегородского акционерного общества «Гидромаш» им. В. И. Лузянина получил орден «За доблестный труд» по мартовскому указу президента России Владимира Путина.
Награждение состоялось в усадьбе Рукавишниковых 16 июня. Владимир Путин оценил вклад предприятия в развитие авиапромышленности. Орден гендиректору «Гидромаша» Александру Лузянину лично вручил нижегородский губернатор Глеб Никитин.
Ранее мы писали, что президент РФ присвоил почетное звание главврачу Нижегородского онкоцентра Наталье Белоглазовой за заслуги в области здравоохранения.