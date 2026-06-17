Застройщика довели до субсидиарки

«Поскольку у основного должника средств для удовлетворения всех требований кредиторов недостаточно, иначе бы он не уходил в банкротство, право требования к контролируемому лицу на огромную сумму фактически становится одним из основных инструментов пополнения конкурсной массы. После определения размера субсидиарной ответственности кредиторы могут распорядиться этим правом по-разному. Например, можно взыскать средства в рамках субсидиарной ответственности по исполнительному листу или личного банкротства этих лиц. Также такое право требования к КДЛ можно продать, то есть не взыскивать самостоятельно, а продать с дисконтом заинтересованным лицам, а вырученные средства направить на погашение обязательств перед кредиторами», — пояснила для «Ъ-Ростов» руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова.