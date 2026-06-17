Амфибии начали брачный сезон оглушительным хором в Хабаровском крае

В Комсомольском заповеднике в начале лета в лиственных лесах у стоячих водоёмов можно услышать громкие ночные «хоры» — так начинается брачный сезон дальневосточной квакши, — сообщает Комсомольский заповедник.
Самцы привлекают самок с помощью мощной вокализации, которая разносится на большие расстояния и хорошо слышна в сумерках и ночью. Их сезон активности только начинается и продлится почти до августа.
Как объясняют специалисты, звуки квакши усиливаются благодаря специальным горловым мешкам. Во время пения кожа на горле самца раздувается и работает как природный резонатор, многократно увеличивая громкость.
«Вокализацией они привлекают самок — дают им знать, что готовы к спариванию», — рассказал герпетолог, научный сотрудник Комсомольского заповедника Вадим Бобровский.
По словам специалиста, у большинства амфибий брачный период уже завершился, однако у квакши он только начинается. При благоприятных условиях «свадебные концерты» могут длиться почти до августа, а их хор слышен за несколько километров.
Оптимальная температура для размножения этих земноводных — около 20 градусов воды и 10−15 градусов воздуха, при этом важна темнота. В ясную погоду активность начинается позже, в пасмурную — раньше и может продолжаться до рассвета.
Самки откладывают икру небольшими порциями, но в большом количестве — более тысячи икринок. Из-за растянутого периода размножения развитие головастиков и превращение их в молодых квакш продолжается до сентября.