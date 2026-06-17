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В десятки домов Красноярска досрочно вернут горячую воду

Теплоэнергетики продолжают возвращать горячую воду потребителям по контуру Красноярской ТЭЦ-1.

Источник: Комсомольская правда

17 июня часть домов левобережья Красноярска получит горячую воду раньше срока. В СГК уточнили, что здания находятся на улицах Авиаторов, Малиновского, Октябрьская, Партизана Железняка, Алексеева и Молокова. Вот полный список:

Фото: СГК.

Специалисты завершили гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-1. Горожанам напоминают, что заранее точно сказать, где и когда вода вернется раньше срока, невозможно: решение принимается только после оценки состояния сетей. Также жилищным организациям необходимо открыть задвижки на домах.

Ранее мы писали, что на территории Красноярска, Железногорска, Зеленогорска, Дивногорска и поселка Солнечный продлили режим неблагоприятных метеоусловий.