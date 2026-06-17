В десятки домов Красноярска досрочно вернут горячую воду

Специалисты завершили гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-1. Горожанам напоминают, что заранее точно сказать, где и когда вода вернется раньше срока, невозможно: решение принимается только после оценки состояния сетей. Также жилищным организациям необходимо открыть задвижки на домах.