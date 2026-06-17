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Двое погибли, двое выжили в пожарах в Волгограде и области

Личности погибших пока не установлены. Они не смогли выбраться из деревянного дома с пристройкой в посёлке Заволжском Палласовского района.

Семь пожаров случилось на территории Волгоградской области за минувшие сутки. В одном из них погибли два человека.

Личности погибших пока не установлены. Они не смогли выбраться из деревянного дома с пристройкой в посёлке Заволжском Палласовского района. К тому времени, как сотрудники регионального МЧС справились с огнем, оба были уже мертвы.

В Тракторозаводском районе Волгограда удалось выжить двум обитателям квартиры в одной из многоэтажек на улице Менжинского. Их вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств, уточняют в региональном спасательном главке. Всего из-за пожара пришлось эвакуировать 13 человек.

Также в течение суток горели деревянная беседка в краснослободском СНТ «Крит-2» и деревянный забор в камышинском СНТ «Южный-1». В хуторе Ярском Чернышковского района вспыхнул ВАЗ-2121, а в двух районах Волгограда — Советском и Тракторозаводском — пожар случился в квартирах.

В этих происшествиях никто не пострадал.

Ранее пожар в забытой людьми детской больнице сняли на видео жители Дубовки.

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