Молодые жители Нижнего Новгорода могут принять участие в конкурсе рисунков

Конкурс рисунков «Город, который объединяет» для подростков стартовал в Нижнем Новгороде в поддержку национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Принять участие могут молодые люди в трех возрастных категориях: от 8 до 10 лет, от 11 до 13 лет и от 14 до 16 лет. Победителей определят в семи номинациях: «Город на слиянии рек», «805 лет любимому городу», «Мой район — часть большого Нижнего», «Нижний Новгород — город трудовой доблести», «Символы Нижнего», «Нижний — столица закатов» и «Нижний в именах».
Количество категорий, на которые один участник может подать работы, не ограничено. При этом в одной номинации может быть представлена только одна работа, а одна работа не может быть заявлена одновременно в нескольких номинациях. Конкурс проходит в два этапа: районный — с 8 июня по 3 июля 2026 года и городской — с 7 по 17 июля 2026 года. Узнать подробнее о номинациях и о том, куда отправлять работы, можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.