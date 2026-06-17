Молодые жители Нижнего Новгорода могут принять участие в конкурсе рисунков

Количество категорий, на которые один участник может подать работы, не ограничено. При этом в одной номинации может быть представлена только одна работа, а одна работа не может быть заявлена одновременно в нескольких номинациях. Конкурс проходит в два этапа: районный — с 8 июня по 3 июля 2026 года и городской — с 7 по 17 июля 2026 года. Узнать подробнее о номинациях и о том, куда отправлять работы, можно по ссылке.