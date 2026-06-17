Нижегородская область сэкономила 334,4 млн рублей на торгах в мае 2026 года

Ранее мы писали, что власти Нижнего Новгорода направили дополнительные доходы бюджета на метро и ремонт дорог. Удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга, закупках и оптимизации расходов на содержание бесхозяйных сетей. Еще часть суммы представлено в виде дополнительных налоговых и неналоговых поступлений.