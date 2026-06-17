Нижегородская область сэкономила 334,4 млн рублей на торгах в мае 2026 года

Экономия по майским торгам в Нижегородской области превысила 334 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В последний весенний месяц 2026 года ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» организовал 103 конкурсные процедуры на сумму 23,5 миллиардов рублей.
Большую часть средств — 129,2 млн рублей — удалось сохранить на выполнении изыскательских работ, на обновление и содержании автодорог, на разработке проектной документации по их реконструкции. Еще 127,8 млн рублей власти сэкономили на оказании финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов.
Уточняется, что в среднем в одном лоте насчитывалось 4,7 заявок участников.
За пять месяцев 2026 года нижегородскому правительству удалось сэкономить 978,1 млн рублей. С января в Нижегородской области открыли 410 конкурсов на 35,5 млрд рублей. В среднем в одном лоте власти выбирали из 5,6 заявок.
Ранее мы писали, что власти Нижнего Новгорода направили дополнительные доходы бюджета на метро и ремонт дорог. Удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга, закупках и оптимизации расходов на содержание бесхозяйных сетей. Еще часть суммы представлено в виде дополнительных налоговых и неналоговых поступлений.
Напомним, что мэр Юрий Шалабаев обещает урезать расходы на проведение праздников в Нижнем Новгороде.