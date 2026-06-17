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Как защитить детей от клещей, специалисты рассказали красноярцам

В Красноярском крае в самом разгаре сезон активности клещей. Часто от их укусов страдают дети. Так, на прошлой неделе к.

В Красноярском крае в самом разгаре сезон активности клещей. Часто от их укусов страдают дети. Так, на прошлой неделе к медикам с жалобами на присасывания клещей обратились 2 252 жителя края, из них 445 детей. А всего с начала сезона зарегистрировано 8 745 пострадавших, включая 2 193 ребенка. Как защитить ребенка от присасывания переносчика опасных заболеваний, рассказали сотрудники красноярского краевого управления Роспотребнадзора. В лесу, парке, на тропинке обсаженной кустами или деревьями, проложенной среди газонов, ребенка лучше всего нести на руках или везти в коляске. Держаться необходимо центра дорожек, чтобы не задевать цветы, траву и кусты. Перед прогулкой обработать низ коляски акарицидным аэрозолем. Детям постарше объяснить правила поведения на зеленой территории. Там, где могут быть клещи, не пускать их в траву. Обработать одежду детей акарицидным средством. Регулярно осматривать детей во время прогулки. Добавим, в Красноярске суслики за неделю покусали 12 человек.