Назван особенно полезный для здоровья мозга фрукт

Американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун в беседе с изданием Parade рассказали о влиянии бананов на мозг человека.
Как отметила Мун, «слегка недозрелые бананы особенно полезны для здоровья мозга, потому что в них много пребиотиков, уменьшающих образование свободных радикалов в нейронах, снижающих воспаление мозга и улучшающих когнитивные функции».
Специалисты уточнили, что бананы содержат значительное количество клетчатки, витамина C и антиоксидантов, которые также положительно воздействуют на работу мозга. Кроме того, в состав этих фруктов входят каротиноиды — соединения, придающие банану желтый оттенок и препятствующие процессам окисления и воспаления в головном мозге.
По словам экспертов, бананы богаты витамином В6, необходимым для выработки нейромедиаторов, регулирующих настроение, память и когнитивные функции. Также в этих фруктах присутствуют фолиевая кислота и витамин B12, полезные для здоровья мозга.