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Назван особенно полезный для здоровья мозга фрукт

Диетологи назвали полезные свойства бананов для здоровья мозга. По словам специалистов, эти фрукты содержат пребиотики, уменьшающие воспаление, и витамин B6, необходимый для выработки нейромедиаторов. Также в бананах есть фолиевая кислота и антиоксиданты, которые благотворно влияют на когнитивные функции.

Источник: РИА "Новости"

Американские диетологи Лаура М. Али и Мэгги Мун в беседе с изданием Parade рассказали о влиянии бананов на мозг человека.

Как отметила Мун, «слегка недозрелые бананы особенно полезны для здоровья мозга, потому что в них много пребиотиков, уменьшающих образование свободных радикалов в нейронах, снижающих воспаление мозга и улучшающих когнитивные функции».

Специалисты уточнили, что бананы содержат значительное количество клетчатки, витамина C и антиоксидантов, которые также положительно воздействуют на работу мозга. Кроме того, в состав этих фруктов входят каротиноиды — соединения, придающие банану желтый оттенок и препятствующие процессам окисления и воспаления в головном мозге.

По словам экспертов, бананы богаты витамином В6, необходимым для выработки нейромедиаторов, регулирующих настроение, память и когнитивные функции. Также в этих фруктах присутствуют фолиевая кислота и витамин B12, полезные для здоровья мозга.