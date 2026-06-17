Назван особенно полезный для здоровья мозга фрукт

Специалисты уточнили, что бананы содержат значительное количество клетчатки, витамина C и антиоксидантов, которые также положительно воздействуют на работу мозга. Кроме того, в состав этих фруктов входят каротиноиды — соединения, придающие банану желтый оттенок и препятствующие процессам окисления и воспаления в головном мозге.