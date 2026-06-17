Воспитанница красноярской школы «Енисей» вошла в женскую сборную России

18-летняя полузащитница Маргарита Занкевич вошла в состав женской сборной России по хоккею с мячом.
Маргарита более 6 лет занималась в спортивной школе «Енисей». Она представляла команду и Красноярский край на соревнованиях, показывала высокие результаты, а в начале 2026 года получила звание мастера спорта России по хоккею с мячом. По словам спортсменки, новость о вызове в сборную стала для нее неожиданной.
«Я очень удивилась. После очередной тренировки отправилась на прогулку, а тут звонит тренер и объясняет, что нужно ехать в Москву подписывать документы. Это какое-то волшебное чувство. Не верила, что я достигла уровня игроков национальной сборной. Теперь буду еще строже относиться к себе и своей подготовке. Это мотивирует», — рассказала Маргарита.
В школе «Енисей» поздравили выпускницу и ее тренеров Александра Желтякова и Юрия Третьякова с новым этапом в спортивной карьере.