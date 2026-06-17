Воспитанница красноярской школы «Енисей» вошла в женскую сборную России

«Я очень удивилась. После очередной тренировки отправилась на прогулку, а тут звонит тренер и объясняет, что нужно ехать в Москву подписывать документы. Это какое-то волшебное чувство. Не верила, что я достигла уровня игроков национальной сборной. Теперь буду еще строже относиться к себе и своей подготовке. Это мотивирует», — рассказала Маргарита.