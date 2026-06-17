В Красноярске во время Съезда депутатов обсудили меры поддержки бизнеса

«Пять лет назад на съезде мы ставили задачу запустить большой инвестиционный цикл — и сейчас наши вложения выросли многократно. Тот объём в 1,4 трлн рублей, которому завидуют многие регионы и страны, — это заслуга не только крупных компаний, но и созданных государством условий. Причём под “государством” я имею в виду и федеральный центр, и регион, и даже муниципальные команды, которые активно включились в работу. Нам удалось разработать специальные меры под каждый крупный проект, это принесло и платёжеспособный спрос для МСП, и дало импульс сервисной экономике и промышленной кооперации. Результат — устойчивый рост доходов бюджета и процветание края. Сегодня, несмотря на санкционное давление и жёсткую монетарную политику, мы видим увеличение экономики практически по всем секторам, ориентированным на спрос, и сохранение позитивной динамики бюджетных поступлений», — отметил Егор Васильев.