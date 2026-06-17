В Красноярске во время Съезда депутатов обсудили меры поддержки бизнеса

В Красноярске на площадке 10-го Съезда депутатов Красноярского края состоялась деловая встреча депутатов, представителей органов местного самоуправления, деловых предпринимательских союзов с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольгой Загитовой.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания Красноярского края Егор Васильев отметил, что такая встреча — возможность в прямом диалоге понять реальную ситуацию на местах и «сверить часы» с предпринимателями.
«Мы намеренно выстроили работу по территориальному принципу, охватив запад, восток, юг и северные территории края. Наша общая задача — уйти от распыления средств и точечных, но несистемных мер поддержки. Сегодня для государства и для края критически важна концентрация ресурсов и сил там, где они дадут максимальный эффект», — отметил Егор Васильев.
Уполномоченная по защите прав предпринимателей Ольга Загитова представила итоги работы и рассказала о мерах, которые предпринимались в крае для поддержки бизнеса. Их для уполномоченного собирает 41 общественный представитель, работающий в территориях.
Так, предприниматели из Ачинска предлагают ввести туристический налог, а также обсудить объёмы и механизмы муниципальной поддержки для перевозчиков и разработку маршрутной сети. В Минусинске есть проблема у сельхозпроизводителей — падение объёмов производства мяса, практика забоя скота не на оборудованных для этого пунктах, вывоз молодняка в другие регионы и большой объём неучтённого скота, что снижает поступление налогов, ведёт к потраве посевов и росту ДТП. Необходимо навести порядок, ввести единые требования к пунктам забоя скота. В Норильске предпринимателей волнуют сверхвысокие логистические затраты (до 1,5 млн руб. за доставку контейнера зимой), отсутствие возможности применять преференции Арктической зоны для индивидуальных предпринимателей. Он высказался за снижение налоговой нагрузки для МСП Севера. Представитель Канска отметил противоречие лесного и экологического законодательства в вопросах использования отходов лесопиления. Для Красноярска главный вызов — интеграция в действующие в городе механизмы предпринимательского сообщества из присоединившихся территорий.
Егор Васильев отметил, что проблемы, поднятые на площадке, будут учтены в дальнейшей работе краевого парламента.
«Пять лет назад на съезде мы ставили задачу запустить большой инвестиционный цикл — и сейчас наши вложения выросли многократно. Тот объём в 1,4 трлн рублей, которому завидуют многие регионы и страны, — это заслуга не только крупных компаний, но и созданных государством условий. Причём под “государством” я имею в виду и федеральный центр, и регион, и даже муниципальные команды, которые активно включились в работу. Нам удалось разработать специальные меры под каждый крупный проект, это принесло и платёжеспособный спрос для МСП, и дало импульс сервисной экономике и промышленной кооперации. Результат — устойчивый рост доходов бюджета и процветание края. Сегодня, несмотря на санкционное давление и жёсткую монетарную политику, мы видим увеличение экономики практически по всем секторам, ориентированным на спрос, и сохранение позитивной динамики бюджетных поступлений», — отметил Егор Васильев.