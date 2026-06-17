Целое село отказалось от алкоголя в Атырауской области

С 15 июня с жителями села Томан проводились разъяснительные встречи и беседы для предупреждения преступности и негативных последствий употребления спиртных напитков. Местные единогласно поддержали инициативу по отказу от алкоголя.
«Томан по праву считается одним из образцовых населенных пунктов района. Ярким подтверждением этому служит тот факт, что за последние пять лет на территории села не зарегистрировано ни одного преступления. Такой показатель свидетельствует о высоком уровне гражданской ответственности жителей, уважении к закону и крепких традициях добрососедства», — отметили в МВД.
Большинство сельчан трудится в железнодорожной сфере. В селе также функционируют школа, детский сад и дом культуры.
Присоединение Томана к проекту «Село без алкоголя» в МВД считают не формальным решением, а осознанным выбором жителей в пользу здорового будущего, сохранения общественного согласия и воспитания подрастающего поколения на правильных жизненных ценностях.