Целое село отказалось от алкоголя в Атырауской области

«Томан по праву считается одним из образцовых населенных пунктов района. Ярким подтверждением этому служит тот факт, что за последние пять лет на территории села не зарегистрировано ни одного преступления. Такой показатель свидетельствует о высоком уровне гражданской ответственности жителей, уважении к закону и крепких традициях добрососедства», — отметили в МВД.