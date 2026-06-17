Нижегородские власти купили 10 автомобилей за 24 млн рублей

Торги за право поставить автомобили состоялись в конце мая. Изначально контракт оценивался в 24,85 млн рублей, однако итоговая цена оказалась ниже почти на миллион. Победителем аукциона стало ООО «Меркато», которое и обеспечит поставку машин.