Нижегородские власти купили 10 автомобилей за 24 млн рублей

Управление делами правительства Нижегородской области пополнило автопарк: автобаза приобрела десять чёрных седанов LADA Aura. Сумма сделки составила 23,98 млн рублей — данные об этом размещены на портале госзакупок.
Торги за право поставить автомобили состоялись в конце мая. Изначально контракт оценивался в 24,85 млн рублей, однако итоговая цена оказалась ниже почти на миллион. Победителем аукциона стало ООО «Меркато», которое и обеспечит поставку машин.
По условиям договора, все десять автомобилей должны быть переданы заказчику в течение десяти дней после подписания контракта. Финансирование закупки осуществляется из средств регионального бюджета текущего года.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин купил новый автомобиль VOLGA.