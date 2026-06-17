На Дону 63 выпускника школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

«Около 89% донских выпускников успешно сдали первые экзамены: 1128 участников стали высокобалльниками. Такие ребята есть в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Мясниковском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Сальском районах, а также в Азове, Батайске, Волгодонске, Гукове, Донецке, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах», — говорится в сообщении.