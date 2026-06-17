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На Дону 63 выпускника школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Ростовской области 63 выпускника школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории, литературе и химии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Ростовской области 63 выпускника школ получили 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории, литературе и химии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как уточняется в сообщении, по истории высший балл получили 11 школьников, по химии — 25, по литературе — 27.

«Около 89% донских выпускников успешно сдали первые экзамены: 1128 участников стали высокобалльниками. Такие ребята есть в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Мясниковском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Сальском районах, а также в Азове, Батайске, Волгодонске, Гукове, Донецке, Новошахтинске, Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты экзамена по русскому языку станут известны не позднее 23 июня.