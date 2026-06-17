Смертельно опасная рыба возвращается в Приморье

По информации местного сообщества рыболовов, скопления фугу были замечены в акватории Владивостока. В частности, в районах Уссурийского залива и залива Петра Великого.
Вблизи Русского моста уже выловлены три экземпляра. Фотографии жутковатого улова распространяют в социальных сетях.
Смертельно ядовитая рыба появлялась в акватории Приморья и раньше. Но сейчас рыбакам попался нетипичный для региона вид — «узорчатая рыба-собака».
Причиной её появления называют перемещение кормовой базы и изменение направления тёплых течений. Традиционный ареал фугу — прибрежные воды Японии, Китая и Кореи.
Усиление Цусимского течения и раннее потепление акватории способствуют появлению у берегов Приморья акул.
Сельдевые акулы и акулы мако на человека не нападают. Их привлекает естественная кормовая база — анчоус и сардина.
Массовый заход дальневосточной сардины приманивает голубого тунца. Обычно он заходит в региональные воды в конце июля — начале августа. Но в заливе Петра Великого заметили и даже поймали несколько голубых тунцов уже в конце мая.