Всероссийская ярмарка в Волгограде пройдет 19−20 июня

В Волгограде 19−20 июня 2026 года вновь пройдет Всероссийская ярмарка. Горожан ждут модные товары и фермерские продукты в выставочном центре «ВолгоградЭКСПО» во Дворце спорта. Работать ярмарка будет оба дня с 10.00 до 19.00. сообщили облпромторге.