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Всероссийская ярмарка в Волгограде пройдет 19−20 июня

Волгоградцам представят модные товары и фермерские продукты.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 19−20 июня 2026 года вновь пройдет Всероссийская ярмарка. Горожан ждут модные товары и фермерские продукты в выставочном центре «ВолгоградЭКСПО» во Дворце спорта. Работать ярмарка будет оба дня с 10.00 до 19.00. сообщили облпромторге.

— На этот раз ярмарке также присоединятся Всероссийская выставка текстильной и легкой промышленности «Модный товар» и Всероссийская ярмарка продуктов питания и напитков «Мир вкуса», — рассказали чиновники.

Волгоградцам предложат одежду, обувь, детские товары и другую продукцию для дома и семьи от местных производителей. Свои изделия ручной работы выставят мастера народных промыслов. Также будут фермерские продукты, большой выбор овощей и фруктов, дегустации и развлекательная программа.