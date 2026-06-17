Волгоградцев предупредили о риске заражения листериозом

Возбудителем заболевания является бактерия Listeria monocytogenes, которая устойчива к внешним воздействиям. Она может длительное время сохраняться в почве, воде, кормах и других органических местах. Также инфекция способна размножаться в пищевых продуктах при температуре +4°. Возбудитель также способен сохраняться в продуктах, упакованных под вакуумом или в модифицированной газовой среде.