Писательница Ася Лавринович подвела итоги десяти лет творчества

Кажется, что читатели остаются прежними. Но это только кажется. За десять лет поколение понемногу меняется. Читатели вырастают, уходят в другую литературу, приходят новые. Кто-то пишет: «В этом году впервые о вас узнала, прочитала десять книг». Одни вот так ныряют с головой, потом охладевают, другие проходят со мной все этапы творчества. С 2022 года активно участвую во встречах с аудиторией и вижу некий портрет моей читательницы. Она очень похожа на меня в 15 лет. Мой внутренний мир притягивает таких же девчонок, у нас одна положительная энергетика. Бывает, на встречу приходят представительницы нескольких поколений: девочка, мама и бабушка. Для меня это удивительно, потому что я в первую очередь ориентируюсь на подростков. Но приятно, когда подключаются взрослые. Я понимаю, что они ищут в книгах: кому-то хочется отдохнуть от новостей и жизненных проблем, кто-то ностальгирует, кто-то пытается лучше понять своего ребенка.