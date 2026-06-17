Писательница Ася Лавринович подвела итоги десяти лет творчества

Специальным гостем книжного фестиваля в Волгограде стала прозаик Ася Лавринович. Если кого нынешние подростки и читают, то именно ее. Суммарный тираж книг Аси давно перевалил за миллион экземпляров, а очередь за автографами стала одной из самых длинных за всю историю фестиваля. Предлагаем выдержки из разговора писательницы с читателями.
О последней книге «Что скрывает Диана».
В романтической прозе есть такое направление, когда герой влюбляется первым. Главный герой знаком с героиней с детства. Много ссорились в том возрасте, когда мальчишки бьют девчонок портфелем по голове и дергают за косички. И он так неумело проявлял свою симпатию, сам боялся своих чувств.
О гламурном мире я знаю по историям из соцсетей. Когда у меня была экранизация «Загадай любовь», я немножечко притронулась к прекрасному миру кино. Бывала и на съемках, и на премьере. Мне очень понравилось. И я стала следить за тем, какие фильмы и сериалы у нас выходят, подписалась на несколько пабликов и смотрела, как происходят премьеры. Писатель должен быть внимательным, наблюдательным. И я подсматривала и записывала.
О читателях.
Кажется, что читатели остаются прежними. Но это только кажется. За десять лет поколение понемногу меняется. Читатели вырастают, уходят в другую литературу, приходят новые. Кто-то пишет: «В этом году впервые о вас узнала, прочитала десять книг». Одни вот так ныряют с головой, потом охладевают, другие проходят со мной все этапы творчества. С 2022 года активно участвую во встречах с аудиторией и вижу некий портрет моей читательницы. Она очень похожа на меня в 15 лет. Мой внутренний мир притягивает таких же девчонок, у нас одна положительная энергетика. Бывает, на встречу приходят представительницы нескольких поколений: девочка, мама и бабушка. Для меня это удивительно, потому что я в первую очередь ориентируюсь на подростков. Но приятно, когда подключаются взрослые. Я понимаю, что они ищут в книгах: кому-то хочется отдохнуть от новостей и жизненных проблем, кто-то ностальгирует, кто-то пытается лучше понять своего ребенка.
О творческом процессе.
Я пришла в издательство с внушительным портфелем рукописей. И получалось, что новинки выходили вперемешку со старыми вещами. Например, «Френдзона» — это моя первая повесть, написанная в 2016 году. А вышла она только недавно. Читатели не знают всей кухни. Когда выходит книга, пролежавшая несколько лет, они судят: видно, что автор вырос. Или исписался, уже не знает, что придумать. А текст больше зависит от моей жизни, чем от мастерства. Единственное, что после 20 книг я уже боюсь повторяться. О чем еще не поговорила? В какую бы локацию направить героев?
У меня история придумывается картинками, кадрами. Я как будто смотрю сериал. Вдохновения я не жду. Могу сделать перерыв в один-два месяца между книгами, куда-нибудь съездить, набраться эмоций. Может быть, что-то натолкнет из литературы. А потом уже дисциплина. Я очень ленивый человек, мне приходится заставлять себя. Если ничего не делаю, то тревожусь. Лучше приступать к работе в девять утра. Я жаворонок, мне легче думается в первой половине дня. Но не могу писать без дедлайнов: если мне скажут, что могу сдать рукопись, когда захочу, я ее никогда не сдам. А если надо через четыре месяца, сажусь и работаю каждый день. Стараюсь не делать долгих перерывов. Это сказывается на работоспособности, и ты теряешь нить повествования.
Безусловно, курьезный опыт отражается в книгах. Со мной часто происходят неприятности. Если персонажи куда-то опаздывают, садятся не на тот поезд, то это у них от меня. Мои герои как-то вышли на другой станции. Но у меня в жизни было хуже: я тоже сошла в неверном месте, но ночью, а потом ехала до своей станции на какой-то бетономешалке.
У меня нет четких прототипов. Когда я участвовала в книжном клубе в Баку, меня спросили: «У вас в России у всех такие красивые имена?» А просто у меня в предыдущих книгах закончились все обычные имена, поэтому пошли Арсений, Василиса, Дарина.
Мои книги несерьезные, но я ими горжусь. Не ставлю себе цель написать что-то философское, не стремлюсь в список школьной литературы. Я хочу развлечь людей, пишу жанровую литературу. В каждой истории знаю финал. Для этого есть заметки, планы. А когда сажусь писать, то уж как получится. Может выйти и чистый ромком, а бывает, бурная фантазия уводит и в детектив, и в семейную сагу, и в юмор, и в драму, и в триллер.
О популярности и следующей книге.
Друзья мужа сняли в Челябинске квартиру, а там стоят мои книги. То есть они знали, чем я занимаюсь, но не осознавали масштаба. Но мне просто нравится писать, а с популярностью так сложилось.
Все мои истории создаются месяца за четыре. Очередной черновик почти написан. Если все сложится, то надеюсь сдать книгу в начале лета, а осенью она уже выйдет. Подготовка к изданию занимает около трех месяцев. О содержании могу сказать только одно слово: отель.
О несостоявшемся театре.
Когда я выбирала профессию, думала над тем, чтобы пойти в театральный институт и открыть свою студию. Я сама с первого по одиннадцатый класс посещала такие занятия, ориентировалась на нашу преподавательницу. Моя мечта в какой-то мере сбылась. У меня нет студии, но я делаю постановки в голове.
Получила профессию журналиста. После университета поняла, что эта работа не для меня, мне тесно в рамках журналистики. Мне хотелось не писать на заданные темы, а чего-то творческого. Поэтому решила сочинить повесть.
О любимых местах.
Живу в Петербурге, мне очень нравится центр города. Еще у меня дача в Ленинградской области. Я люблю там лежать, смотреть на облака, слушать газонокосилку и свою соседку Галину. Когда пишу, то конкретные города не упоминаю. Кроме Петербурга, где могу съездить в конкретное место и проверить, как там все выглядит.
Справка «РГ».
Ася Лавринович родилась в 1990 году в Копейске Челябинской области. По образованию журналист. Стала известной благодаря публикациям на онлайн-платформах. Первая печатная публикация состоялась в 2019 году. Куплены права на экранизацию нескольких романов. Так, по книге «Загадай любовь» в 2024 году уже вышел сериал.