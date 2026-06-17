Ученый объяснил, что происходит с минскими каштанами, листья которых покрылись пятнами и усыхают

Однако деревья можно спасти. По словам ученого, для этого используют инъекции специальных препаратов в ствол, усиленное питание, полив и ряд других мер. Но данные меры требуют затрат и не всегда могут гарантировать результат. При этом сейчас нет разрешенных для широкого применения препаратов для инъекций в ствол. Поэтому на практике проще посадить новое дерево.