В Красноярском крае государству вернули более 57 га земель у водохранилища и Енисея

В Красноярском крае по требованию прокуратуры в федеральную собственность вернули более 57 га земель водного фонда. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Проверка показала, что часть акватории и береговой полосы Красноярского водохранилища и Енисея была ошибочно включена в состав сельскохозяйственных участков. Один из таких участков площадью более 141 тыс. кв. м находился в частной собственности с 2010 года. При этом свыше 94 тыс. кв. м этой территории фактически располагались в акватории и береговой полосе Красноярского водохранилища.
Еще один случай выявили в Идринско-Краснотуранском округе. Там на кадастровый учет поставили сельскохозяйственный участок площадью более 486 тыс. кв. м. Почти вся его территория пересекалась с акваторией Тубинского залива реки Енисей. По закону земли водного фонда относятся к федеральной собственности и не могут находиться в составе сельхозугодий.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранили. В одном случае суд признал отсутствующим право собственности на земли водного фонда. В другом после новых кадастровых работ исправили реестровую ошибку и скорректировали границы участка.
В итоге государству вернули более 571 тыс. кв. м акватории и береговой полосы Красноярского водохранилища и Енисея.