В Красноярском крае государству вернули более 57 га земель у водохранилища и Енисея

Проверка показала, что часть акватории и береговой полосы Красноярского водохранилища и Енисея была ошибочно включена в состав сельскохозяйственных участков. Один из таких участков площадью более 141 тыс. кв. м находился в частной собственности с 2010 года. При этом свыше 94 тыс. кв. м этой территории фактически располагались в акватории и береговой полосе Красноярского водохранилища.