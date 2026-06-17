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Штрафом обернулась раздача цветов в Актау без разрешения акимата

В Актау бизнесмен получил штраф за бесплатную раздачу цветов без разрешения акимата во время массового мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, в Актау на побережье Каспийского моря каждую субботу проводятся танцевальные вечера для жителей и гостей города.

Данные культурно-массовые мероприятия проходят с соблюдением требований общественного порядка и безопасности.

При мониторинге социальных сетей установлено, что 13 июня 2026 года предприниматель организовал бесплатную акцию по раздаче цветов без согласования с акиматом города.

По данному факту Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков совместно с участковыми инспекторами посетили субъект предпринимательства и провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения требований действующего законодательства.

В результате применены меры в соответствии с КоАП РК, наложен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

В акимате Актау напомнили, что организацию любых рекламных акций в общественных местах, а также распространение бесплатной продукции, цветов, одежды, продуктов питания и других товаров необходимо предварительно согласовывать с уполномоченными государственными органами.

Нарушение установленных требований влечет административную ответственность.