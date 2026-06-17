Штрафом обернулась раздача цветов в Актау без разрешения акимата

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, в Актау на побережье Каспийского моря каждую субботу проводятся танцевальные вечера для жителей и гостей города.
Данные культурно-массовые мероприятия проходят с соблюдением требований общественного порядка и безопасности.
При мониторинге социальных сетей установлено, что 13 июня 2026 года предприниматель организовал бесплатную акцию по раздаче цветов без согласования с акиматом города.
По данному факту Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков совместно с участковыми инспекторами посетили субъект предпринимательства и провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения требований действующего законодательства.
В результате применены меры в соответствии с КоАП РК, наложен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).
В акимате Актау напомнили, что организацию любых рекламных акций в общественных местах, а также распространение бесплатной продукции, цветов, одежды, продуктов питания и других товаров необходимо предварительно согласовывать с уполномоченными государственными органами.
Нарушение установленных требований влечет административную ответственность.