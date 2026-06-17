В Томской области благоустроят 55 общественных территорий

Благоустройство 55 общественных пространств проведут в этом году в Томской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Ранее планировалось обновить 43 территории. В связи с экономией по результатам конкурсных процедур появилась возможность дополнительно благоустроить еще 12 общественных пространств: по два в Томске, Северске и Томском районе, а также по одному в Стрежевом, Кожевниковском, Парабельском, Колпашевском, Асиновском и Каргасокском районах. С 1 июня начаты работы на 40 объектах в 16 муниципальных образованиях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.