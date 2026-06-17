В поликлиники Центральной городской больницы Бийска поступили тонометры

Поликлиники Центральной городской больницы (ЦГБ) Бийска получили 40 «умных» тонометров при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Аппараты уже переданы пациентам с гипертонической болезнью, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
Такие устройства позволяют дистанционно следить за артериальным давлением и в реальном времени передавать данные лечащему врачу. Показатели также направляются в мобильное приложение и Единую медицинскую информационную систему.
«Гипертония больше не болезнь пожилых людей. Сегодня она встречается у пациентов вне зависимости от возраста. Систематический дистанционный мониторинг с обратной связью лечащего врача помогает вовремя скорректировать лечение», — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу ЦГБ Елена Муханова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.