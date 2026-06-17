Как оплатить НДФЛ через онлайн-сервис ФНС до 15 июля?

Пользователи «ЛК налогоплательщика для физлиц» и «ЛК кабинета ИП» могут оплатить налог онлайн прямо в кабинете.
УФНС по Волгоградской области напоминает: до 15 июля включительно нужно уплатить налог на доходы физлиц за 2025 год. Это касается ИП, нотариусов, адвокатов и всех, кто получил доходы от продажи имущества и аренды, выиграл в лотерею и азартные игры до 15 тысяч рублей или получил подарки не от близких родственников.
Этот же срок установлен для получивших вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами и доходы из зарубежных источников.
Самый простой вариант уплаты налогов — воспользоваться онлайн-сервисом ФНС «Уплата налогов и пошлин». Для этого нужно:
выбрать категорию налогоплательщика и кликнуть «Пополнить ЕНС»;
заполнить сведения о плательщике и ввести сумму платежа, а при платеже за другого человека, к примеру, ребенка, поставить галочку «Хочу уплатить за иное лицо» и заполнить сведения о том, за кого вносится платеж;
кликнуть на «Далее», проверить внесенные сведения, кликнуть «Уплатить»;
на открывшейся странице выбрать способ оплаты и оплатить.
Сервис подходит для всех налогоплательщиков: можно как оплатить онлайн, так и сформировать квитанцию для последующей оплаты.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и «Личного кабинета ИП» могут оплатить налог онлайн или сформировать платёжку прямо в кабинете. Сумма налога к уплате отображается во вкладке «Предстоящие платежи».