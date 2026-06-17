Как оплатить НДФЛ через онлайн-сервис ФНС до 15 июля?

УФНС по Волгоградской области напоминает: до 15 июля включительно нужно уплатить налог на доходы физлиц за 2025 год. Это касается ИП, нотариусов, адвокатов и всех, кто получил доходы от продажи имущества и аренды, выиграл в лотерею и азартные игры до 15 тысяч рублей или получил подарки не от близких родственников.