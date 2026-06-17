В Перми лечат деревья вдоль городских дорог

Для лечения применяются современные препараты с питательными и защитными компонентами. Они помогают деревьям противостоять вредителям, болезням, засухе и морозам. Состав вводится под кору, после чего распространяется по всей сосудистой системе растения. Такой способ обработки считается эффективным, поскольку препарат не смывается осадками, не попадает в атмосферу и сохраняет своё действие до двух лет.