Совфед запретил депортацию иностранцев, проходящих службу в ВС России

ВНЖ не выдается или аннулируется при осуждении за тяжкое или особо тяжкое преступление, за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров, а также при наличии непогашенной или неснятой судимости. То же касается неоднократного привлечения к административной ответственности за посягательство на общественный порядок и безопасность, нарушение миграционного или трудового законодательства, а также за административные правонарушения в сфере оборота наркотиков.