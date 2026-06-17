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В Хабаровском крае недропользователь возместил 2,7 млн за ущерб природе

Прокуратура выявила нарушения в лесу и на линии электропередач.

В Хабаровском крае после проверки природоохранной прокуратуры недропользователь возместил ущерб, причинённый лесному фонду и почвам, на сумму 2,7 млн рублей, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, нарушения были выявлены у АО «Ургалуголь» в ходе проверки, проведённой Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой по обращению, рассмотренному на личном приёме Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

Установлено, что на землях лесного фонда в водоохранной зоне реки Ургал было уничтожено лесное покрытие и снят плодородный слой почвы на площади около 2000 квадратных метров. Также территория оказалась загрязнена производственными и бытовыми отходами и порубочными остатками.

Размер ущерба лесному фонду и почвам составил 2,7 млн рублей, которые уже возмещены в бюджет Верхнебуреинского района.

Кроме того, проверка выявила, что 22 линии электропередач, эксплуатируемые организацией, не были оснащены птицезащитными устройствами. Это повышает риск поражения птиц электрическим током при контакте с проводами.

По итогам рассмотрения представления прокурора разработан план по оснащению линий электропередач специальными защитными устройствами.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.