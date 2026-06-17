В Хабаровском крае недропользователь возместил 2,7 млн за ущерб природе

Установлено, что на землях лесного фонда в водоохранной зоне реки Ургал было уничтожено лесное покрытие и снят плодородный слой почвы на площади около 2000 квадратных метров. Также территория оказалась загрязнена производственными и бытовыми отходами и порубочными остатками.