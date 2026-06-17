В Ростовской области 63 выпускника набрали 100 баллов на первых ЕГЭ

В Ростовской области подведены итоги сдачи ЕГЭ по истории, литературе и химии, которые состоялись 1 июня.
По сообщению заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева, около 89% выпускников успешно справились с экзаменами. Среди ключевых результатов: 1 128 участников стали высокобалльниками, а 63 выпускника получили максимальные 100 баллов.
Стобалльники представлены в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Мясниковском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Сальском районах, а также в Азове, Батайске, Волгодонске, Гукове, Донецке, Новошахтинске, Ростове‑на‑Дону, Таганроге и Шахтах.
Экзамен по истории давали 2 171 выпускник. Свыше 80 баллов набрали 362 человека, 11 выпускников получили 100 баллов. Работа состояла из двух частей и включала 21 задание.
В экзамене по литературе участвовали 914 человек. 266 получили высокие баллы, 27 — максимальные. Работа состояла из двух частей (11 заданий), участникам разрешалось пользоваться орфографическим словарём.
Экзамен по химии давали 2 123 выпускника. 500 набрали более 80 баллов, 25 — 100 баллов. Работа включала две части и 34 задания, для вычислений разрешалось использовать непрограммируемый калькулятор.
Андрей Фатеев отметил улучшение результатов по литературе в сравнении с прошлым годом: вырос средний балл, увеличилось число высокобалльников и стобалльников. При этом данные пока предварительные — впереди резервные сроки и дополнительные дни сдачи.
Результаты ЕГЭ по русскому языку (обязательный предмет) будут объявлены не позднее 23 июня.