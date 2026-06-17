Власти: В Калининградской области достаточно топлива, дефицита нет

В Калининградской области достаточно топлива для всех нужд потребителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Министерство развития инфраструктуры Калининградской области ведёт ежедневный мониторинг поступления нефтепродуктов в регион и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками топливного рынка. В настоящий момент объёмов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет», — рассказали в правительстве.
По данным властей, краткосрочные перебои возможны у ряда мелких оптовых компаний. Причиной называют «текущую перенастройку логистических цепочек».
Отметим, что местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях.
Как сообщает «Коммерсантъ», проблемы с бензином наблюдаются в других регионах России. В издании отмечают, что нефтяные компании стали вводить лимиты на продажу топлива на один автомобиль.