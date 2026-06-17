Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти: В Калининградской области достаточно топлива, дефицита нет

По данным правительства, краткосрочные перебои возможны у мелких оптовиков.

В Калининградской области достаточно топлива для всех нужд потребителей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Министерство развития инфраструктуры Калининградской области ведёт ежедневный мониторинг поступления нефтепродуктов в регион и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками топливного рынка. В настоящий момент объёмов топлива в Калининградской области достаточно для обеспечения всех нужд потребителей, дефицита нет», — рассказали в правительстве.

По данным властей, краткосрочные перебои возможны у ряда мелких оптовых компаний. Причиной называют «текущую перенастройку логистических цепочек».

Отметим, что местные жители жалуются в социальных сетях на проблемы с бензином в Калининградской области. Автомобилисты сообщали об ограничениях на продажу в канистры или отсутствии отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях.

Как сообщает «Коммерсантъ», проблемы с бензином наблюдаются в других регионах России. В издании отмечают, что нефтяные компании стали вводить лимиты на продажу топлива на один автомобиль.