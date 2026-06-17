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Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек материалов ЕГЭ-2026 до экзамена

Рособрнадзор: утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ-2026 не было.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Никаких утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Никаких утечек экзаменационных материалов до проведения экзамена не было», — сказал Круглинский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня.