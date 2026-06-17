Рособрнадзор заявил об отсутствии утечек материалов ЕГЭ-2026 до экзамена

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Никаких утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
«Никаких утечек экзаменационных материалов до проведения экзамена не было», — сказал Круглинский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня.