Два красноярских вуза вошли в топ-100 лучших университетов России

СФУ занял 23-е место. По сравнению с прошлым годом университет опустился на одну строчку, однако его рейтинговый балл вырос. В 2025 году вуз занимал 22-е место. КрасГМУ, наоборот, улучшил позицию. Медицинский университет поднялся с 98-го на 97-е место.