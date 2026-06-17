Два красноярских вуза вошли в топ-100 лучших университетов России

Два красноярских вуза вошли в рейтинг 100 лучших университетов России по версии RAEX за 2026 год.
В обновленном списке представлены Сибирский федеральный университет и Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого.
СФУ занял 23-е место. По сравнению с прошлым годом университет опустился на одну строчку, однако его рейтинговый балл вырос. В 2025 году вуз занимал 22-е место. КрасГМУ, наоборот, улучшил позицию. Медицинский университет поднялся с 98-го на 97-е место.
Рейтинг RAEX оценивает вузы по нескольким направлениям, включая условия для получения качественного образования, востребованность выпускников у работодателей и уровень научно-исследовательской деятельности.