Для нефтяников из Удмуртии в Прикамье изменят разрешенный вид пользования земель

Осенью 2025 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «УДС-нефть» планирует обустраивать и развивать производственную инфраструктуру нефтяных месторождений в пяти округах Пермского края, в том числе в Березовском, Чердынском, Соликамском, Кунгурском и Куединском округах. Тогда эта инициатива была одобрена краевым советом по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Планировалось, что в программу развития войдут Высоковское, Верх-Сыпанское, Восточно-Мальцевское, Шувалкинское, Западно-Ивановское и Ивановское месторождения. Сам проект предполагается реализовать до 2028 года. Общий объем инвестиций в прошлом году оценивался в 1,29 млрд руб.