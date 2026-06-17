Рост тарифов ЖКУ в России с 1 октября могут отменить

«Нужно отменить повышение тарифов с 1 октября, заморозить тарифы и провести масштабную проверку в отрасли, — приводит его словам “Абзац”. — Прежде чем опять повышать, надо понимать, куда идут наши и государственные деньги. Мы предлагали обязать УК в каждой квитанции указывать, на что конкретно пошли платежи за предыдущий месяц. Дикий вой поднялся среди коммунальщиков! Не хотите сами отчитываться — давайте тогда государство посмотрит».