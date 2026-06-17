Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост тарифов ЖКУ в России с 1 октября могут отменить

С таким требованием выступили депутаты Госдумы.

Источник: Время

Осеннее повышение тарифов за ЖКУ в России необходимо отменить. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы.

По словам, депутата Сергея Миронова, люди еще не успели свыкнуться с январским увеличением тарифов. Парламентарий подсчитал, что платежи за последние 3 года выросли минимум на 50%, то есть в 1,5а раза.

«Нужно отменить повышение тарифов с 1 октября, заморозить тарифы и провести масштабную проверку в отрасли, — приводит его словам “Абзац”. — Прежде чем опять повышать, надо понимать, куда идут наши и государственные деньги. Мы предлагали обязать УК в каждой квитанции указывать, на что конкретно пошли платежи за предыдущий месяц. Дикий вой поднялся среди коммунальщиков! Не хотите сами отчитываться — давайте тогда государство посмотрит».

По мнению Миронова, если грамотно провести такой аудит, исключить коррупцию в отрасли, можно не просто заморозить тарифы, но и снизить их минимум на 20%.

Ранее депутат Разворотнева объяснила причины резкого роста платежей за ЖКХ в начале года.