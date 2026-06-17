Рост тарифов ЖКУ в России с 1 октября могут отменить

Осеннее повышение тарифов за ЖКУ в России необходимо отменить. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы.
По словам, депутата Сергея Миронова, люди еще не успели свыкнуться с январским увеличением тарифов. Парламентарий подсчитал, что платежи за последние 3 года выросли минимум на 50%, то есть в 1,5а раза.
«Нужно отменить повышение тарифов с 1 октября, заморозить тарифы и провести масштабную проверку в отрасли, — приводит его словам “Абзац”. — Прежде чем опять повышать, надо понимать, куда идут наши и государственные деньги. Мы предлагали обязать УК в каждой квитанции указывать, на что конкретно пошли платежи за предыдущий месяц. Дикий вой поднялся среди коммунальщиков! Не хотите сами отчитываться — давайте тогда государство посмотрит».
По мнению Миронова, если грамотно провести такой аудит, исключить коррупцию в отрасли, можно не просто заморозить тарифы, но и снизить их минимум на 20%.
Ранее депутат Разворотнева объяснила причины резкого роста платежей за ЖКХ в начале года.