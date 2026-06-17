В Петербурге повышают безопасность пляжей

Хотя в Северной столице купальный сезон еще только начинается, жертвами водной стихии стали уже восемь человек. Из них двое детей. Специалисты вновь и вновь предупреждают: если совсем невтерпеж искупаться (а все акватории Петербурга к началу сезона признаны непригодными для купания из-за плохого качества воды), то только на официальных пляжах. Напомним, в прошлом году решили окунуться и не смогли выплыть 38 человек.