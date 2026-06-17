В Петербурге повышают безопасность пляжей

Как рассказал Виктор Колесов, заместитель руководителя управления МЧС России по Санкт-Петербургу, главные ошибки, которые совершают отдыхающие, традиционны: заход в воду в состоянии алкогольного опьянения, прыжки с мостов (в этом сезоне трое погибли, решив нырнуть с мостов в Красносельском, Красногвардейском и Адмиралтейском районах). А что касается детей, главная причина трагедий — безнадзорность. Нельзя отпускать купаться ребенка без сопровождения взрослых.
Если уж решили окунуться, то выбирайте только официальные пляжи. Там есть спасательные службы и медицинская помощь. А теперь еще камеры видеонаблюдения, подключенные к единой городской системе «Безопасный город». Сегодня на большинстве официальных пляжей установлено около 150 камер, в будущем обещают довести это количество до 300.
К слову, народных возмущений по поводу видеофиксации на пляжах не последовало. Собственно, пляжи — это общественные территории, где о нарушении приватности речи не идет.
— Два года назад мы стали делать так называемую «карту глубин». На пляжах установлены информационные щиты, на которых отмечено, где именно здесь какая глубина. Отмечу: водные акватории официальных пляжей обследованы водолазами на предмет нахождения в воде опасных предметов, о которые можно удариться, порезаться, — подчеркнул Алексей Фисяк, директор СПбГБУ по благоустройству «Курортный берег».
На некоторых пляжах появились специально обозначенные места для купания детей.
Как показывает статистика, интерес к отдыху на пляжах, находящихся на территории Петербурга, растет. Своеобразный рекорд зарегистрирован на пляже «Ласковый» в Солнечном, на Финском заливе. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось подсчитать количество отдыхающих: в минувшем сезоне доходило до 11 тысяч человек в день!
Хоть качество воды и оставляет желать лучшего, петербургские пляжи постепенно реконструируют, делают более современными. Они становятся благоустроенными, с развитой инфраструктурой. Уже есть туалеты, души, раздевалки, стали появляться питьевые фонтанчики.
В самом купальном районе — Курортном — по новым стандартам благоустроено девять пляжей из 14-ти. Но летом их количество увеличится: закончатся работы на пляжах «Чудный» в Репино и «Новый» на озере Разлив. «Новый» украсит фигура серой жабы, играющей важную роль в экосистеме района. А на «Чудном» откроется первая площадка для пляжного футбола. Если будет пользоваться популярностью, подобные могут появиться в других местах отдыха.