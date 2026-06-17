Почти две тысячи выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Почти 2 тысячи выпускников получили за ЕГЭ-2026 по русскому языку 100 баллов, заявил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.
«В этом году практически 2 тысячи выпускников получили (за ЕГЭ по русскому языку — ред.), по предварительным подсчетам, 100 баллов», — сказал Дощинский на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии, 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 июня.