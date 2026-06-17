Воду на нижегородской станции аэрации проверяют с помощью раков

Генеральный директор подрядной организации Светлана Маскалева подтвердила: итог пусконаладочных работ — высокое качество воды на выходе из отстойников. Тот факт, что раки живут в очищенной воде уже больше месяца, говорит о стабильности процесса. Если бы в сбросах были превышения загрязнений, животные не выжили бы за такой длительный срок. Эксперимент продолжается, но уже сейчас он доказывает эффективность работы обновлённых сооружений.