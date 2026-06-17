Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воду на нижегородской станции аэрации проверяют с помощью раков

В сточных водах они живут уже месяц, что говорит об их чистоте.

Источник: Комсомольская правда

На Нижегородской станции аэрации завершают пусконаладочные работы после реконструкции первой очереди. Сейчас сооружения очищают стоки до проектных показателей. Но специалисты пошли дальше и запустили необычный эксперимент: в очищенную воду после вторичных отстойников поместили речных раков. За их жизнью наблюдают уже месяц, сообщает АО «Объединенный коммунальный оператор».

Идея простая: раки, обитающие в Волге, чувствительны к загрязнениям. Если вода недостаточно чистая, они не выживут. Для эксперимента сделали специальный короб, заселили туда раков и теперь следят за их состоянием. Как пояснил исполнительный директор «Российского экологического движения» Элмурод Расулмухамедов, раки стали своеобразным биотестером, который поможет вовремя заметить любые отклонения в очистке.

Генеральный директор подрядной организации Светлана Маскалева подтвердила: итог пусконаладочных работ — высокое качество воды на выходе из отстойников. Тот факт, что раки живут в очищенной воде уже больше месяца, говорит о стабильности процесса. Если бы в сбросах были превышения загрязнений, животные не выжили бы за такой длительный срок. Эксперимент продолжается, но уже сейчас он доказывает эффективность работы обновлённых сооружений.