Четыре начинающих предпринимателя Камчатки откроют бизнес с господдержкой

«Предоставление мер финансовой поддержки позволяет начинающим предприятиям развить свое дело и стать конкурентоспособными на рынке. В рамках отбора 17 заявителей представили свои проекты, и, пройдя определенный отбор, мы сочли возможным поддержать четыре из них. Скажу основное, на что ориентировались эксперты: готовность к реализации проектов на территории региона, погруженность предпринимателей и проработанность бизнес-планов, нацеленность данных инициатив на предоставление новых, востребованных услуг жителями Камчатского края, либо услуг нового формата, отсутствующего ранее в регионе», — отметила заместитель министра экономического развития Камчатского края Инга Мандрик.