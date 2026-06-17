Четыре начинающих предпринимателя Камчатки откроют бизнес с господдержкой

Четыре предпринимателя Камчатского края получили финансовую поддержку на создание своего дела. Это отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» региона.
Средства субсидии можно направить на аренду помещения, приобретение оборудования, инструментов и материалов, рекламные услуги, создание сайта и иные расходы в рамках реализации заявленного проекта. Один из получателей поддержки — Антон Морозов, который планирует открыть заведение «Необистро “Край”». Блюда из его меню будут готовить из локальных камчатских продуктов.
Артем Сорокин запустит турагентство «КамСалмон», а Елена Чуркина — музыкальную студию Piano, где жители смогут научиться играть на фортепиано, гитаре, ксилофоне и не только. Екатерина Шамарина откроет музыкальную студию SHUM, которая займется обучением игре на барабанах, созданием музыкальных групп и их продвижением в крае.
«Предоставление мер финансовой поддержки позволяет начинающим предприятиям развить свое дело и стать конкурентоспособными на рынке. В рамках отбора 17 заявителей представили свои проекты, и, пройдя определенный отбор, мы сочли возможным поддержать четыре из них. Скажу основное, на что ориентировались эксперты: готовность к реализации проектов на территории региона, погруженность предпринимателей и проработанность бизнес-планов, нацеленность данных инициатив на предоставление новых, востребованных услуг жителями Камчатского края, либо услуг нового формата, отсутствующего ранее в регионе», — отметила заместитель министра экономического развития Камчатского края Инга Мандрик.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.