Красноярец отправлял судье оскорбительные письма и попал под уголовную статью

«Сам автор писем своей вины не признает, на допросе он пояснил: “Я подтверждаю факт направления писем, однако в них не было оскорблений. Я данными заявлениями пытался призвать ее к совести”. При этом в одном из обращений судью он называл “самозванкой и преступницей”, а Ленинский районный суд — “преступной организацией”», — рассказали в прокуратуре.