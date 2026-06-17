Красноярец отправлял судье оскорбительные письма и попал под уголовную статью

66-летний житель Красноярска обвиняется в оскорблении судьи, сообщили в СК и прокуратуре.
Как следует из материалов дела, весной этого года мужчина получил гражданский иск от теплоснабжающей организации о взыскании задолженности за коммунальные услуги. Рассматривал спор Ленинский районный суд, 4 мая требования были удовлетворены.
Недовольный этим ответчик потребовал предоставить ему документы, подтверждающие полномочия судьи, право собственности истца на объекты ЖКХ, а также ряд иных сведений. Не получив желаемого ответа, мужчина перешел к оскорблениям.
«Не согласившись с принятым решением и испытывая личные неприязненные отношения к судье, рассматривавшей дело, фигурант в период с 14 апреля по 13 мая направил на официальный электронный адрес суда 9 писем. Обращения, адресованные судье, содержали негативную оценку ее личности, выраженную в вульгарной и бранной форме», — рассказали в СК.
В отношении красноярца возбудили уголовное дело о неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Наказать за это могут штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, либо арестом на срок до 6 месяцев.
«Сам автор писем своей вины не признает, на допросе он пояснил: “Я подтверждаю факт направления писем, однако в них не было оскорблений. Я данными заявлениями пытался призвать ее к совести”. При этом в одном из обращений судью он называл “самозванкой и преступницей”, а Ленинский районный суд — “преступной организацией”», — рассказали в прокуратуре.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.