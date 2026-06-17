Астрономы впервые локализовали источник мощного всплеска нейтрино

Задачу удалось недавно решить группе китайских, американских и японских астрономов при анализе снимков, которые были получены в сентябре 2021 года при помощи двух наземных установок — субмиллиметрового телескопа JCMT, установленного на Гавайских островах на вершине горы Мауна-Кеа, и соседнего с ним радиотелескопа SMA. Он способен работать в связке с JCMT, что позволяет получать при их помощи сверхчеткие снимки далеких галактик, невидимых в других диапазонах частот.