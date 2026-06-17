Семья американца, помогавшего ВС России, переехала в Псковскую область

«Наши впечатления очень хорошие, хотя прошло совсем мало времени — мы приехали только вчера вечером С радостью хотим лучше узнать людей, живущих здесь, и выстроить отношения, способствующие достижению наших целей по развитию сельского хозяйства не только в России, но и во всей Восточной Европе», — сказал он.